АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов в нескольких регионах страны

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и комплекс планово-профилактических работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы девяти магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На ЛПДС «Урьевская» выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара объемом 20 тыс. куб. метров. Техническое перевооружение резервуара диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м ведется в рамках программы техперевооружения и реконструкции предприятия. В строительно-монтажных работах на резервуаре использовано 148 тонн металлоконструкций. Кроме того, заменены технологические трубопроводы, отслужившие нормативный срок, а также оборудование и трубопроводы системы пожаротушения. Для обеспечения защиты от коррозии металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие.

Подключен новый участок МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск протяженностью 16 км. Работы по замене трубы проводятся в соответствии с программой технического перевооружения. Новый участок трубопровода построен в существующем коридоре коммуникаций. В период реконструкции транспортировка нефти осуществлялась по действующему трубопроводу.

Кроме того, на ЛПДС «Торгили» выведен из эксплуатации подпорный насосный агрегат в целях последующей замены на современный аналог. Проведена замена запорной арматуры на линейной части МН и нефтеперекачивающих станциях «Каркатеевы-3», «Бачкун-1», «Демьянское-3».

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов предприятия проводились в строгом соответствии с внутренними нормативными документами и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.