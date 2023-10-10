Артемий Лебедев стал директором по дизайну соцсети «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.

«В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети», — говорится в пресс-релизе.

Артемий Лебедев – популярный в России дизайнер и блогер. Является основателем одноименной студии дизайна, которая появилась в Москве в 1995 году. Помимо сотрудничества со многими российскими компаниями и властными структурами Артемий известен скандальными заявлениями. Например, он резко высказался о монументе «Родина-мать зовет!» и нелестно отозвался о представителях малочисленных народов Севера. Прошлой зимой Лебедев раскритиковал снежные городки в югорских городах.