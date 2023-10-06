АО «Транснефть – Сибирь» вручило именные сертификаты на получение выплат социальной направленности восьми преподавателям и именных стипендий 18 студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ).

ПАО «Транснефть» ежегодно проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а также социальных выплат преподавателям и молодым ученым, ведущим исследования в области трубопроводного транспорта нефти. Поддержка призвана содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности.

Нефтетранспортная компания и ТИУ не первый год являются стратегическими партнерами. Университет реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки кадров в нефтетранспортной отрасли.Студенты проходят производственную практику на объектах предприятия, активно участвуют в научно-технической конференции молодежи компании и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. В то же время на базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку.

Результатом многолетнего сотрудничества стало создание лабораторной базы, современных лекционных и учебных аудиторий. Предприятие ежегодно направляет финансовые средства на развитие материально-технической базы, закупку макетов и опытных образцов оборудования для университета.

«Большое количество выпускников вуза работают сегодня у нас на производстве, получают профессиональный опыт, поднимаются по карьерной лестнице. Думаю, в будущем наши дружеские и деловые отношения будут только крепнуть», – отметил генеральный директор нефтетранспортного предприятия Рустэм Исламов в ходе торжественной церемонии вручения сертификатов.

Проректор по образовательной деятельности вуза Раис Абдразаков от лица университета поблагодарил индустриального партнера за многолетнее и плодотворное сотрудничество.