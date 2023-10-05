Тюменская «Школа близорукости» отмечена премией МЫВМЕСТЕ

Профилактический проект «Школа близорукости» стал победителем регионального этапа Международной премии МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

11 963 проектов из 89 регионов России прошло в региональный этап конкурса. В Тюменской области лидерами стали 17 проектов.

Над проектом «Школа близорукости» работала команда врачей и медицинских сестер Областного офтальмологического диспансера под руководством главной медсестры Ирины Мищериной. Награду команде медиков вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Профилактический проект объединяет детей, родителей и медицинских сестер в профилактике миопии. В его рамках проведено уже более 50 открытых уроков и профилактических мероприятий, созданы профилактические видеоролики. В планах – развитие проекта, расширение географии и целей проекта.

Леонид Протопопов, главный врач Областного офтальмологического диспансера, главный внештатный специалист г. Тюмени отмечает: «Это важная составляющая масштабной профилактической работы по своевременному выявлению офтальмологических патологий и предотвращению развития нарушений органа зрения у детей и подростков в Тюменской области».