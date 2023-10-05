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​В Тюменской области разрабатывают меры по предотвращению ДТП

В Тюменской области выросло число погибших в ДТП

​В Тюменской области разрабатывают меры по предотвращению ДТП
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюмени прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Как сообщил губернатор Александр Моор, выросло количество погибших и пострадавших на дорогах Тюменской области.

«Один из главных вопросов этого года для нашего региона – обстановка на дорогах. Эта тема у меня на особом контроле», – заявил глава области.

Члены комиссии по безопасности дорожного движения провели разбор сложившейся ситуации. Основные причины смертельных ДТП – превышение скорости и выезд на встречную полосу. Виновниками аварий, в основном, становились водители транзитных авто. Участники комиссии в числе наиболее эффективных мер профилактики ДТП назвали увеличение количества средств видеонаблюдения на автодорогах.

На сегодняшний день на автомобильных дорогах Тюменской области установлено 130 стационарных комплексов фотовидеофиксации. До конца года на дороги Тюменской области в тестовом режиме выедут мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД. Передвигаясь в потоке машин, специальные автомобили будут фиксировать нарушения. Маршруты передвижных комплексов охватят федеральные и региональные трассы, а также дороги, где наблюдается высокая аварийная опасность.

Губернатор сообщил, что «Уралуправтодор» запустит телеграм-чаты для водителей, где они смогут узнать все подробности по состоянию федеральных трасс: ремонт, перекрытие движения и т.п.

Александр Моор обратился к жителям и гостям региона: «Если объединим усилия, то переломим ситуацию. Аккуратность и внимательность за рулем – первый шаг к безопасности. Своей и тех, кто вам дорог».


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Сегодня в 17:54, просмотров: 69, комментариев: 0
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