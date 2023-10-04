За три квартала продажи Lada выросли на 96%

С начала года продажи Lada выросли на 96%, до 242 тысяч автомобилей. Только за сентябрь в России купили 36 231 пассажирских и коммерческих транспортных средств, рассказали в «РБК» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

При этом максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta. В сентябре был продан 7 301 автомобиль данной модели. Также новый рекорд с момента старта производства установила Lada Granta. За сентябрь было продано 19 913 единиц.

Напоминаем, что продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза в августе.