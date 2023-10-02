Россиянам придется использовать двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

На «Госуслугах» с 1 октября ввели обязательную двухфакторную аутентификацию для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий юзер — всего более 35 млн человек, рассказали в пресс-службе Минцифры.

«Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет Правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», − добавили в ведомстве.

Таким образом, пользователи могут выбрать один из трех вариантов дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения «ТОТР», вход по биометрии.