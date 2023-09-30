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В России разработали препарат для лечения раковых опухолей с высокой эффективностью

В России создали лекарство от рака, эффективность которого составляет 90-100%

В России разработали препарат для лечения раковых опухолей с высокой эффективностью
Фото: ru.freepik.com

В России разработали препарат для лечения онкологии, эффективность которого на ранних стадиях составляет 90-100%. Такой метод может заменить хирургическое вмешательство. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», — сообщил градоначальник.

Препарат не имеет аналогов. Налаженное производство в столице поможет закрыть потребности фотодинамической терапии в России.

Завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава РФ Игорь Погребняков в ходе разговора с журналистами РИА Новости подтвердил информацию. По его словам, препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.


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30 сентября в 17:08, просмотров: 785, комментариев: 0
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