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​В Тюменской области запущено уникальное для страны производство

В Тюменской области начнут выпускать чековую ленты

​В Тюменской области запущено уникальное для страны производство
Фото: freepik.com

Первый в России завод по производству термобумаги и чековой ленты запустила в Тюменской области «Боровская бумажная компания». Этот уникальный проект был реализован при участии Минпромторга и правительства Тюменской области по программе импортозамещения.

Компания инвестировала в новую промышленную площадку 500 млн рублей. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс площадью 4 000 кв. м. Здание реконструировали, провели капитальный ремонт, приобрели уникальное оборудование.

Запуск производства обеспечил около 100 тюменцев рабочими местами. На заводе планируют ежемесячно выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на новом оборудовании, соответствующим всем требованиям и стандартам.

С момента старта проекта до его официального запуска вместе с инвестором работала инвестиционная команда Тюменской области.

Генеральный директор «Боровской бумажной компании» Денис Кучаев отметил помощь в развитии инфраструктурного проекта, оказанную со стороны государства: «Действительно в Тюменской области созданы уникальные условия для предпринимателей, действуют огромное количество инвестиционных программ, работает молодая, эффективная команда управленцев, нацеленная на результат».


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Сегодня в 18:21, просмотров: 64, комментариев: 0
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