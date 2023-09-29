Молодых блогеров приглашают поучаствовать в конкурсе «В гостях у носителей языка»

Проект по организации медиаобразовательного блог-тура «В гостях у носителей языка» реализуется в 2023 году Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальности и Сообщества языковых активистов новых медиа.

Цель проекта: популяризация и продвижение родных языков народов России в молодежной среде через проведение медиаобразовательного блог-тура.

Задачи:

- формирование механизмов межкультурного диалога и современных методов популяризации родных языков народов России у молодых людей - авторов новых медиа;

- информационная поддержка лучшего опыта по сохранению, развитию и пропаганде родных языков народов России через привлечение лидеров мнений - молодых блогеров;

- создание методических материалов по современным методам сохранения, развития и популяризации языков народов России для распространения полученных результатов через интернет-, видеоформат и печатные формы;

Медиаобразовательный блог-тур состоится в октябре 2023 г. в Республике Коми. В 2021 году команда этноблогеров побывала в Мордовии, а в прошлом году – в Удмуртии.

К участию в основном конкурсе приглашаются молодые блогеры (с 18 до 35 лет), регулярно ведущие блоги и страницы в социальных сетях на одном из языков народов Российской Федерации (с переводом на государственный русский). Участнику необходимо подать заявку по форме и разместить в своем блоге информацию о конкурсе, о проекте «Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» и о своем решении принять в нем участие.

Прием заявок на конкурс до 30 сентября 2023 г.

В результате блог-тура участники проекта совместно создадут новые методы сохранения и продвижения родных языков, посты, видеоролики, а также блог проекта «В гостях у носителей языка». По материалам круглого стола в Сыктывкаре будет издана рекомендательная инструкция по сохранению, изучению, развитию и популяризации родных языков в современных условиях.

Куратор проекта: руководитель пресс-службы Ресурсного центра в сфере национальных отношений, координатор Сообщества языковых активистов новых медиа Анжелика Сергеевна Засядько, ierrc.ru@ya.ru .