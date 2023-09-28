Названы победители соревнований по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень»

В Тюмени завершился финальный этап соревнований по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень». Соревнования проходили в двух номинациях в течение двух дней. Участники испытывали своих роботов на полигоне, проходя различные препятствия.

«Эти соревнования поразили нас множеством интересных решений и конструкций. Участники на практике показали рост своих инженерных навыков и ИТ-знаний, – поделился впечатлениями директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. – Мы рады, что полигон РТК дал старт профессионального пути многим юным инженерам. Уверен, что мы еще не раз увидим ребят на других робототехнических и ИТ-соревнованиях, как региональных, так и всероссийских.

Победителем в номинации «Искатель» стала команда «Россия» из Центра внешкольной работы с. Омутинское. Второе место заняла команда «Продвинутый мухомор» из Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Третье место у команды «DIMON1K$», г. Тюмень.

Команда «Железная хватка» из гимназии № 21 г. Тюмени стала лучшей среди «Экстремалов». Второе место у команды «3D-X» из детского технопарка «Кванториум», г. Тюмень. В тройке лидеров и команда «Объект 30-54» детского технического клуба «Вектор», г. Тюмень.

Департамент информатизации Тюменской области сообщает, что победители и призеры финального этапа соревнований «Кубок РТК: Тюмень» представят регион на всероссийском финале, который пройдет на Конгрессе молодых ученых в г. Сочи.