В Тюменской области выросло число зарегистрированных преступлений

Заседание регионального координационного совета по профилактике правонарушений состоялось в Тюмени. Как заявил заместитель губернатора Павел Белявский, криминогенная обстановка в области в целом остается стабильной.

При том, что за восемь месяцев текущего года отмечен незначительный рост общего количества зарегистрированных преступлений, на 14,7 процента уменьшилось количество таких опасных преступлений, как грабежи, на два процента стало меньше краж. Снизились число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и рецидивная преступность. Об этом сообщил в своем докладе заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.

На необходимость усиления профилактической работы по предупреждению преступности среди несовершеннолетних обратил внимание прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он отметил, что подобная работа должна вестись совместно профильными органами власти и общественностью.

Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании, стал вопрос о мерах по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Павел Белявский поручил активизировать использование социальных технологий в профилактической работе. Замгубернатора подчеркнул, что необходимо усилить разъяснительную деятельность не только в средствах массовой информации и социальных сетях, но и непосредственно в коллективах.