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​Тюменские нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в трех регионах

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов

​Тюменские нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в трех регионах
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы четырех магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Александровская» (Томская область) выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара объемом 20 тыс. куб. метров, построенного взамен емкости, эксплуатируемой с 1972 года. Строительство резервуара диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м ведется с 2022 года в рамках программы реконструкции и строительства объектов предприятия. На возведение емкости было использовано около 476 тонн металлоконструкций. В процессе строительства выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуара, подземных и надземных технологических трубопроводов и вспомогательных коммуникаций. Для обеспечения защиты от коррозии на наружную поверхность металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие.

Подключение нового подпорного насосного агрегата к системе МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев выполнено на НПС № 2 «Торгили» (Тюменская область). Установленное взамен ранее действовавшего насосное оборудование обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти.

В рамках плановой остановки работы трубопровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев подключен новый участок резервной нитки МН. Работы по замене участка магистрали в пойме реки Демьянка (Тюменская область) проводятся в соответствии с программой технического перевооружения. Заменённый участок протяженностью 2,7 км выполнен из труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 19 мм, он был уложен в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций. В период реконструкции транспортировка нефти осуществлялась по действующему МН. Своевременная замена участка по результатам диагностики позволила повысить надежность транспортировки нефти.

Кроме того, на линейной части МН и нефтеперекачивающих станциях «Пур-Пе», «Вынгапур», «Раскино», «Демьянское» проведена замена запорной арматуры.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов предприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами компании и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 30, комментариев: 0
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        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
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    }
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      ["activerecord-relation"]=>
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        bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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