Внимание молодежи привлекут к экологии с помощью квеста

С 18 по 29 сентября 2023 года по инициативе Всероссийского экологического движения «Экосистема» пройдет Всероссийский Фестиваль ЭкоГТО в формате дней единых действий.

В рамках Фестиваля в течение двух недель любой желающий сможет организовать квест на сдачу экологического норматива для детей и подростков, скачав материалы в личном кабинете на сайте проекта https://ecogto.ru/ и сдав отчет о проведенном мероприятии. Масштабные флагманские мероприятия пройдут в 30 городах, где расположены первичные отделения движения «Экосистема», Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и волонтеров-экологов «Делай!».

«В этом году мы обновили задания и форматы ЭкоГТО, теперь его проведение стало еще доступнее благодаря возможности «конструктора станций»: педагоги и волонтеры смогут самостоятельно выбирать более доступные варианты заданий или даже попробовать добавить свои – в любом случае при прохождении квеста участники получат новые знания из разных сфер экологии,» – поделился Андрей Руднев, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

ЭкоГТО – это уникальный формат экологического просвещения для детей и молодежи, который представляет собой сдачу норматива по бережному отношению к природе посредством прохождения тематических станций квеста. Цель Фестиваля – повысить уровень экологической культуры и информированности о национальном проекте «Экология» у детей и молодежи России, вовлечь их в созидательный экологический активизм и волонтерство.

Квест состоит из разнообразных станций, посвященных разным направлениям экологической сферы: раздельный сбор отходов и переработка, лесовосстановление, альтернативные источники энергии, краснокнижные животные и растения и т.д. Организатор ЭкоГТО может выбрать любые 6 станций из 12 разработанных организаторами проекта исходя из возраста участников.

«ЭкоГТО — это отличная возможность для участников Движения Первых во всех регионах России проверить свои знания и навыки в сфере экологии. В увлекательной игровой и соревновательной форме ребята смогут познакомиться с тем, как нужно оберегать природу и вырабатывать новые экологические привычки,» — поделился Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров.

Дни единых действий ЭкоГТО#Фест проводятся Всероссийским экологическим движением «Экосистема» совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», при поддержке ФГБОУ ДО ФЦДО и Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» в поддержку национальных проектов «Образование» и «Экология».