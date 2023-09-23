Нефтяникам рассказали о возможностях санатория «Кедровый Лог»

Специалисты НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» пригласили представителей санатория «Кедровый Лог» на «живую» встречу с коллективом нефтегазодобывающего управления.

О возможностях своевременной диагностики, эффективных методах профилактики и лечения в корпоративном санатории нефтяникам рассказали главный врач санатория Светлана Николаевна Шкляева, врач-терапевт высшей категории,заведующий лечебно-диагностическим отделением– Светлана Фёдоровна Работа ,врач-уролог лечебно-диагностического отделения медицинской службы санатория Сергей Николаевич Куликов, врач клинической лабораторной диагностики отделения лабораторной диагностики медицинской службы санатория Инна Владимировна Женжарова.

Аудитории напомнили, что в санатории доступны консультации врачей-специалистов по различным клиническим специальностям: гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, неврологии, эндокринологии, диетологии, терапии, стоматологии терапевтической, нефрологии, психотерапии, кардиологии, физиотерапии, лечебной физкультуре, гастроэнтерологии; и видам диагностики эндоскопической, ультразвуковой, рентгенологической, функциональной, лабораторной.

Пациенты санатория могут сдать клинические анализы крови по 25 параметрам, биохимические до 30 наименований, иммунологические более 20 видов и получить заключение в день сдачи анализа. Своевременная диагностика любого заболевания помогает вовремя обнаружить проблему и получить необходимое лечение.

Отдыхающим предложены 23 программы санаторно-курортного лечения по различным профилям заболеваний на 21 и 14 дней, диагностика «одного дня» и «чек-ап» (скрининг) по выявлению рисков развития ряда болезней.

Специалисты подчёркивают, что современная материальная база санатория и дисциплинированное посещение назначенных процедур позволяет пациентам достичь высоких результатов в оздоровлении и профилактики профессиональных и социально-значимых заболеваний.

– На встречу я пришёл с конкретным вопросом: о реабилитации межпозвонковых грыж, – признаётся электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда бригады №1 производственной службы по ремонту подстанций управления электросетевого хозяйства (УЭСХ) Александр Геннадьевич Зырянов. – Уверен, не только подобные диалоги, востребованными стали бы и информационные видеоролики, которые можно распространить по структурным подразделениям компании.

– Очень позитивная встреча, доступное изложение информации, – комментирует заместитель главного инженера Управления технологического транспорта Олег Леонидович Ковалевский, – было понятно, что с нами общаются настоящие врачи с большой буквы этого слова. Они донесли важные аспекты о «мужском и женском здоровье», заботе о нём в различные возрастные периоды, обратили внимание на омоложение этих проблем.

Я уже 51 год проживаю на севере и понимаю, какое счастье, что у работников Сургутнефтегаза есть такой санаторий. Не стоит забывать, что в нашем регионе на состояние здоровья влияют непростой местный климат, крепкие морозы, нестабильное атмосферное давление и окружающие нас торфяники – без должной профилактики организм рано или поздно даёт сбой. В заботе о коллективе руководство компании открыло такой замечательный санаторий: огромное количество северян имеет уникальную возможность укрепить свои силы, оздоровиться по нескольким направлениям прямо в Сургуте. Многие из посетителей подтвердят, что уровень оснащения Кедрового Лога не уступает лучшим современным здравницам мира.

Считаю, что подобные выездные встречи с врачами нужно проводить регулярно.

– Искренне рад, что санаторий «Кедровый Лог» возобновил свою работу и начал принимать людей после режима ограничений, – делится мнением ведущий инженер производственной службы по обслуживанию электрооборудования пгт.Фёдоровский УЭСХ Илдус Закванович Ильясов. – Мнение о работе этого учреждения остаётся положительным. Из диалога со специалистами узнал подробнее о курсовых путёвках и возможностях оздоровления всей семьёй.

Положительный эффект от организованной встречи подтвердили многочисленные вопросы, заданные работниками управления и расширенные ответы врачей.