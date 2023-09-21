В Тюменской области запущен новый сервис помощи в поиске работы

Апробация нового сервиса для граждан «Как пройти собеседование» была запущена 1 сентября на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области. Сервис включает в себя советы и рекомендации психологов, которые помогут соискателям повысить уверенность в своих навыках, преодолеть волнение и подготовиться к собеседованию.

Результаты проведенного опроса показали, что 85 процентов получателей сервиса положительно оценили пользу и доступность сервиса, они также оставили предложения и пожелания по доработке и развитию нового ресурса.

С помощью сервиса соискатель при подготовке к собеседованию может дистанционно изучать информационные материалы, разработанные специалистами-психологами. После изучения информации ему будет доступно итоговое тестирование, которое покажет уровень готовности к предстоящему собеседованию.

Воспользоваться новым ресурсом может любой желающий в удобное для него время. В департаменте труда и занятости населения Тюменской области отметили, что сервис будет полезен не только безработным гражданам, но и тем, кто желает сменить свое место работы, а также выпускникам учебных заведений.

Тюменская область стала одним из 19 регионов России, которые вошли в проект пилотной апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра.