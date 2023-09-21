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Евросоюз не будет отнимать шампуни у россиян на границах

Как будут выполняться новые рекомендации Еврокомиссии на практике?

Евросоюз не будет отнимать шампуни у россиян на границах
Фото: ru.freepik.com

Недавно Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации для таможенных органов стран-членов ЕС, связанные с ранее принятыми санкциями против России. В списке запрещенных для ввоза в страны ЕС перечислено более 180 категорий товаров, включая косметику, чемоданы, фотокамеры, ноутбуки, смартфоны и другую аппаратуру для передачи или приема голоса, изображений или других данных.

Как отмечает портал Prian, согласно последним разъяснениям Еврокомиссии, страны Евросоюза не будут конфисковывать личные вещи граждан РФ, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт. Однако, по словам представителя Европейской комиссии, автомобили могут считаться «дорогими вещами» и, соответственно, подпадать под запрет на ввоз.

Как будут выполняться данные рекомендации на практике, зависит от конкретной страны ЕС и даже сотрудников таможни, отмечает портал. Некоторые автомобилисты уже столкнулись с проблемами на границах, но в целом ограничения не должны касаться шампуней и туалетной бумаги.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 72, комментариев: 0
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