В Тюменской области проходит слет школьных лесничеств

XIV Слёт школьных лесничеств Тюменской области проходит с 20 по 22 сентября на базе областного оздоровительно-образовательного центра «Витязь», сообщают в региональном департаменте лесного комплекса. В слете принимают участие 27 команд, состоящих из учащихся 6-11 классов со всего региона, рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

Участники получили возможность применить на практике все знания и навыки, полученные на занятиях в школьных лесничествах. Программа слёта насыщена событиями – для ребят подготовили интерактивные игры, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные состязания и эстафеты.

Первый день слёта начался с командной спортивной игры «Один день лесного пожарного». Юные лесничие тушили природный пожар, читали топографическую карту, эвакуировались из опасного района, устраивали бивак и готовили пищу в походных условиях.

В последующие дни ребят ждут индивидуальные конкурсы по специальным дисциплинам: «Ботаника – Дендрология», «Зоология», «Энтомология», «Экология». Непростые испытания организаторы подготовили для участников командной эстафеты «Лесное многоборье»: ориентирование на местности, «опознание» и описание растений и животных, обитающих в Западной Сибири, определение возраста деревьев, оказание первой медицинской помощи и способы выживание в лесу.

Всех участников слёта наградят ценными призами и подарками, а победители будут представлять Тюменскую область на Всероссийском съезде школьных лесничеств.