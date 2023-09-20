В Тюменской области строят завод по производству нефтегазового оборудования

Губернатор Тюменской области Александр Моорвместе с президентом компании «Технологии ОФС» Давидом Гаджимирзаевым заложили первый камень в основание Тюменского производственного комплекса по выпуску высокотехнологичного нефтегазового оборудования.

На Велижанском тракте к 2025 году построят завод, где будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения. Эти технологии очень востребованы у нефтегазовых заказчиков, отметил губернатор. Данное производство является уникальным и не имеет аналогов в России.

В 3 млрд рублей оцениваются инвестиции в новое производство, при этом на заводе будет создано более 100 рабочих мест.

Тюмень и Тюменская область по-прежнему остаются базовым регионом для развития нефтегазового сектора промышленности и сервиса, заявил губернатор. На протяжении многих лет Тюменская область строго соблюдает все договоренности с инвесторами.

«В регионе идет системная работа по созданию устойчивого и комфортного инвестиционного климата. Поэтому компании, которые уже успешно реализовали инвестпроекты в Тюменской области, чувствуют новые возможности. Мы приложим все усилия, чтобы оказать максимальное содействие компании в строительстве предприятия», – подчеркнул глава региона.