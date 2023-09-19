Аварийность на тюменских трассах в августе снизилась на шесть процентов

На федеральных автодорогах Тюменской области в августе удалось снизить аварийность почти на шесть процентов. Стабилизировать аварийную обстановку получилось благодаря межведомственному взаимодействию, сообщается на сайте правительства региона.

Ведомствами был принят ряд мер, позволивших улучшить ситуацию на дорогах. На трассах установили «шериф-балки», которые имитируют включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС. Для того, чтобы уменьшить расстояния без контроля нарядов ДПС, фиксаторов скорости или их имитаторов, был проведен подробный мониторинг и частичная ротация камер на дорогах и коробов с радарами, проведена передислокация постов ДПС в соответствии с наличием камер и радаров.

Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД в регулярном режиме выезжали в командировки на самые аварийные участки тюменских федеральных трасс, сообщил руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер. В настоящее время они отрабатывают стокилометровую зону трасс в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП. Служащие специализированного взвода контролируют обстановку в Исетском, Ярковском, Заводоуковском, Тюменском районах и на федеральных автодорогах.

Андрей Миллер отмечает: «Наша основная задача сейчас – снижение смертности на федеральных автодорогах».