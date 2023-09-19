Преподаватель из Тюмени стала победителем окружного конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»

В Тюмени с 15 по 17 сентября прошел окружной этап общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2023 года. Тюмень уже в третий раз принимает окружной этап престижного конкурса Минкультуры России.

В этом году в нем приняли участие победители региональных туров – шесть педагогов из Тюмени, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Нижневартовска. Участники окружного этапа проявили себя в четырех творческих испытаниях: самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия.

Победительницей конкурса по Уральскому федеральному округу стала преподаватель детской школы искусств «Этюд» города Тюмени Ярослава Мельникова. Она – заведующая фольклорным отделением ДШИ «Этюд», руководитель детского ансамбля «ЯрецЪ», член регионального совета по оценке и отбору объектов нематериального культурного наследия народов Тюменской области.

«Это знак того, что в нашем регионе ценят талантливых педагогов и предоставляют им возможность показать их профессионализм и достижения, – отметила директор департамента Тюменской области Елена Майер. – Особенно приятно поздравить победительницу, потому что это педагог из Тюмени».

С 25 сентября по 10 октября Ярослава Мельникова будет представлять округ на конкурсе в Москве.