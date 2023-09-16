Александр Моор дал первую после выборов пресс-конференцию

В Тюмени состоялась пресс-конференция, на которой Александр Моор продемонстрировал представителям региональных и федеральных средств массовой информации удостоверение избранного губернатора Тюменской области.

На прошедших выборах свои голоса за Александра Моора отдали 78,77 процента от общего количества проголосовавших – порядка 1 миллиона 070 тысяч избирателей. Глава региона поблагодарил жителей Тюменской области, Югры и Ямала за участие в голосовании, отметив, что выборы прошли в соответствии с законодательством.

Ряд вопросов журналистов касался планов по дальнейшей работе на посту губернатора Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что для него и регионального правительства принципиально важно сохранить все меры поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал. В связи с этим также стоит большое количество задач по развитию социальной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию действующих детских садов и школ.

В числе приоритетных направлений работы губернатор отметил развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, улучшение инвестиционного климата.

Отвечая на вопрос о непростой ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, которая может отразиться на уборке урожая, Александр Моор сообщил, что для завершения уборочной кампании сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены ГСМ.

Губернатор также подтвердил настрой на конструктивное сотрудничество с Ямалом и Югрой, направленное на развитие экономики и социальной сферы, а главное – на улучшение качества жизни людей.