«Кросс нации» в Ханты-Мансийске пройдет с арбузным флэшем и карнавалом

В городах и поселках Югры 16 октября пройдет «Кросс нации». Больше всего участников ожидается в Ханты-Мансийске, где организаторы подготовили много интересных площадок и интерактивов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В числе мероприятий:

Арбузный флэш. За 1 минуту семейная команда должна перенести как можно больше арбузов из специального бассейна на свою сторону. Победитель заберет весь выигрыш домой.

Кросс-карнавал: множество разнообразных костюмов и 350 метров веселья.

Пижамный кросс: можно будет пробежать в пижаме, халате или ночной сорочке.

В 13:10 состоится кульминация праздника — массовый забег на 1500 метров.

Также участников и гостей спортивного мероприятия ждут яблочные шашки, зимняя игра «Властелин горы» с настоящим снегом, выставка эксклюзивных гоночных машин Югры, аквагрим, катание на лошадях и концерт кавер-группы.