На инвестиционном портале Тюменской области запущен новый ресурс «Земля для туризма». Инвесторам предлагают восемь участков общей площадью 12,27 га для развития туристической деятельности в регионе, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Целью проекта «Земля для туризма» является вовлечение земли в туристический оборот. Этот проект позволит привлечь в регион инвесторов с большим туристическим потенциалом и эффективно управлять земельными ресурсами.

Подать заявку на реализацию своего туристического проекта можно в личном кабинете инвестора в разделе имущественная поддержка инвестора.

На публичной кадастровой карте Росреестра также доступна информация о земельных участках, подходящих для размещения туристических объектов. Доступ к этой информации могут получить все, в том числе потенциальные инвесторы, с возможностью обратной связи с уполномоченным органом правительства региона.

Менее чем за год к проекту Росреестра «Земля для туризма» присоединились 38 регионов России. На этих территориях есть 349 пригодных для туристических нужд участков площадью почти 4 тыс. га. В Тюменской области работа по выявлению привлекательных для туристов территорий будет продолжена.