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​Будущее ТЭК обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме

Чего власти ждут от Тюменского нефтегазового форума

​Будущее ТЭК обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме
Фото: vk.com/oilgasforum_tnf

С 18 по 21 сентября пройдет Тюменский нефтегазовый форум, где будут решаться вопросы взаимодействия промышленности и топливно-энергетического комплекса. От ТNF ждут принятия реальных документов, а также укрепления партнерских связей между промышленниками и представителями нефтегазовой сферы, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

С каждым годом форум и число его участников растет. В ХХ юбилейном TNF – 2023 примут участие порядка 10 тысяч человек, будет представлено 60 выставочных стендов с наработками в нефтегазовой сфере.

Как объяснил Андрей Пантелеев, работа на площадке TNF не ограничивается временем проведения форума, а ведется круглогодично: «Технологические дни нефтедобывающих компаний, таких как ЛУКойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Роснефть, проводятся не только в рамках собственно форума, но и в течение всего года, равно как и мероприятия по отдельной отраслевой проблематике – например, в мае прошел саммит по гидроразрыву пласта».

Замгубернатора подчеркнул, что задача организаторов – прийти к форуму с конкретными предложениями для нефтегазовых компаний, создать условия для того, чтобы разработчики технологий презентовали их потенциальным заказчикам, а те, в свою очередь, помогали провести опытно-промышленные испытания. Максимальную пользу от мероприятия извлекут те компании, которые готовились к нему заранее.

«Наша площадка востребована и способна привлекать внимание людей, которые определяют положение дел в разных сферах деятельности. Таких как вице-премьер Александр Новак, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, один из лучших финансовых аналитиков страны Евгений Коган», –отметил Андрей Пантелеев.


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Сегодня в 19:12, просмотров: 97, комментариев: 0
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