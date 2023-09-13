Размер прожиточного минимума в Тюменской области увеличен до 15 254 рублей

С 1 января 2024 года в Тюменской области будет увеличен размер прожиточного минимума. В регионе величина прожиточного минимума на душу населения составит 15 254 рубля.

Для каждого субъекта РФ, а также на федеральном уровне, будут установлены 4 различных вида прожиточного минимума: на душу населения, трудоспособным гражданам, детям пенсионерам. В соответствии с постановлением правительства Тюменской области прожиточный минимум на 2024 год установлен в следующем размере: для трудоспособного населения – 16 627 рублей, для пенсионеров – 13 118 рублей, для детей – 14 796 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также разных групп населения в регионе по сравнению с 2023 годом увеличится на 6,2 процента.

Напомним, что при расчете величины прожиточного минимума учитывается стоимостная оценка потребительской корзины, в которую входит базовый набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также пакет обязательных платежей и сборов, характерных для определенной группы населения. Величина прожиточного минимума предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, а также при формировании бюджетов.