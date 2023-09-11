В Тюменской области введено 1372 тысячи «квадратов» жилья

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию были подведены промежуточные итоги жилищного строительства. Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, руководивший совещанием, отметил темп жилищного строительства в регионах.

«По оперативным данным регионов, по итогам восьми месяцев введено порядка 70 млн кв. м. Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы. Выражаю за это благодарность губернаторам. Однако прошу обратить внимание, что темп снижать нельзя. По итогам года необходимо ввести не менее 103 млн кв. м жилья, а также выдержать высокую планку в последующие годы. В этой связи прошу держать на контроле вопросы наращивания градостроительного потенциала», – сказал Марат Хуснуллин.

Итоги заседания прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов: «Мы фиксируем положительную динамику по вводу многоквартирных домов. К аналогичному периоду прошлого года введено на 23% больше. В целом, это соответствует общероссийскому тренду. Тюменская область – в числе лидеров отрасли».

По статистическим данным на 1 сентября в Тюменской области введено 1371,9 тыс. кв. метров жилья. 652 тыс. кв. метров составила общая площадь вновь введённых многоквартирных домов. 719,9 тыс. кв. метров введено в эксплуатацию на рынке ИЖС.