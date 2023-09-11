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За 15 лет среди россиян потребление спиртного сократилось вдвое

В 2022 году на одного россиянина приходится 8,6 литра спиртного

За 15 лет среди россиян потребление спиртного сократилось вдвое
Фото: ru.freepik.com

В России за 15 лет вдвое сократилось потребление спиртного. Об этом РБК рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Если смотреть на прошедшие четыре года, то также заметна положительная динамика. В 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 литра этанола, а уже в 2022 — 8,6 литра. А ровно 15 лет назад этот показатель составлял 18 литров на душу населения в год.

«Последние годы свидетельствуют о значительном снижении потребления алкоголя в России. Так, в 2022 году потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019», – подчеркнул глава ведомства.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 140, комментариев: 0
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