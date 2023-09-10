Российский лоукостер предложит своим клиентам рюкзак для ручной клади

Споры о габаритах ручной клади для пропуска на борт авиакомпании «Победа» вскоре прекратятся: лоукостер собирается предложить пассажирам свой рюкзак, размеры которого согласованы и одобрены. Его даже не нужно будет запихивать в калибратор, подчеркивают представители авиакомпании, — об этом пишет РБК.

Запуск продаж планируется в ближайшие месяцы, уверяет руководитель авиаперевозчика Дмитрий Тыщук: фирменный рюкзак появится на официальном сайте, купить его можно будет онлайн. По словам Тыщука, покупка позволит пассажирам смело нагружать рюкзак чем угодно: в него, например, поместятся две пятилитровые бутылки, и еще место останется. При этом никто не будет обращать внимания на вес клади.

Среди других инноваций, которыми «Победа» планирует порадовать пассажиров, — питание на борту, в том числе снеки, закуски и безалкогольные напитки: они появятся в течение полугода.