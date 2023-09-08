16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,1961   EUR  105,2776  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тюменские культработники повышают квалификацию в рамках нацпроекта

В Тюменской области 259 специалистов сферы культуры повысили квалификацию

​Тюменские культработники повышают квалификацию в рамках нацпроекта
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области 259 специалистов сферы культуры повысили свою квалификацию на базе центров непрерывного образования в 2023 году. Обучение прошло в рамках национального проекта «Культура».

Так, новые методы работы с детьми стала применять на практике педагог из Ярково Римма Кривоногова. Она прошла обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных на курсе «Интерактивные технологии в музыкальном образовании», рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Теперь в Ярковской детской музыкальной школе появились необычные занятия с интерактивной доской. Педагог считает, что это будет мотивировать учеников и поможет им лучше усваивать информацию. С помощью интерактивной доски малыши смогут изучать инструменты, «рисовать музыку» маркерами, старшеклассникам новое оборудование поможет анализировать разные версии произведений.

«Обучение в Гнесинке стало огромным подспорьем! На курсе я получила знания и методические материалы, помогающие составлять структуру урока с использованием интерактивной доски и выстраивать последовательность занятий», – поделилась Римма Кривоногова.

Найти новые идеи и полезную информацию работникам сферы культуры помогает и Культурно-образовательный форум Тюменской области. Так, например, в этом году в рамках форума прошел открытый лекторий «Культура 2.0» на тему музыкального образования и школ искусств, где они изучали маркетинг и сервис в сфере культуры, посещали мотивационные лекции, мастер-классы, практические занятия, а также осваивали навыки оформления грантов и упаковки проектов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:04, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Не тех блокируем 675
  2. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 663
  3. Назван необходимый доход, чтобы позволить себе ипотеку 597
  4. ​ГРС «Ишим» обеспечит голубым топливом свыше 30 населенных пунктов Тюменской области 526
  5. ​Александр Моор: Экономика Тюменской области адаптировалась к новым условиям 513
  6. ​В Абатской районной больнице завершился капитальный ремонт стационара 492
  7. ​Юные тюменцы могут предложить ИТ-идею по благоустройству города 483
  8. ​Почти 19 тысяч тюменских подростков работали на летних каникулах 473
  9. Более трех тысяч детей из Югры отдохнули в тюменских оздоровительных лагерях 471
  10. СК заинтересовался избиением учеников в вечерней школе Сургута 464
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 2409
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 2211
  3. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1675
  4. Власти Сургута назвали лучшие и худшие управляющие компании города 1508
  5. ​Пропавшую месяц назад сургутянку нашли мертвой 1333
  6. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 1277
  7. Чем кормят наших детей? // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1248
  8. Сургутяне смогут сыграть постановочную свадьбу 1243
  9. ​«Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, за верность нелёгкой профессии» 1234
  10. В Югре мужчина жестоко убил собаку и уснул рядом с ее трупом 1231
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14216
  2. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 4109
  3. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 3755
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 августа? // АФИША 3615
  5. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3195
  6. ​Идите и обрящете 3133
  7. Это взлом и провокация 3129
  8. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3040
  9. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 2872
  10. Как развивается оленеводство в ХМАО? 2822

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика