Наталья Комарова назначила новых руководителей двух департаментов правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела новые назначения в региональном правительстве. С 11 сентября к обязанностям приступят новые руководители департамента культуры и департамента физической культуры и спорта Югры, сообщается на сайте окружного правительства.

«По итогам общественного отбора на должность директора департамента культуры Югры назначена Маргарита Козлова. В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии», - говорится в сообщении.

Маргарита Козлова родилась 18 февраля 1981 года в Саратовской области. Имеет два высших образования. До назначения директором департамента руководила автономным учреждением «Центр “Открытый регион”» (сейчас АУ «Экспертно-координационный центр правительства Югры “Открытый регион”»).

На должность директора департамента физической культуры и спорта губернатор Югры назначила Софью Конух, которая с 2017 года работала заместителем директора — начальником управления государственной политики в области физической культуры и спорта.

Софья Конух родилась 9 марта 1980 года в Челябинске. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Была капитаном и главным бомбардиром сборной России по водному поло, ставшей бронзовым призером Олимпиады 2000 года в Сиднее. Кроме того, она трижды выигрывала чемпионат Европы. Является заслуженным мастером спорта Российской Федерации.