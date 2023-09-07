Рост промпроизводства в Тюменской области превысил десять процентов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Глава региона заявил, что, несмотря на внешние вызовы, региональная экономика в целом адаптировалась к новым условиям.

Как доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов, по итогам января-июля 2023 года промышленное производство в Тюменской области выросло более, чем на десять процентов. При этом 14 процентов превысил рост в сфере обрабатывающих производств.

Больше, чем на шесть процентов выросло производство продукции сельского хозяйства по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель значительно выше среднего по России.

За семь месяцев 2023 года объем строительных работ вырос почти на 30 процентов к соответствующему периоду 2022 года. Более 1 миллиона 230 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию.

На рекордно низких значениях держится уровень зарегистрированной безработицы. Благодаря региональным мерам поддержки занятости на 1 сентября 2023 года он составил 0,34 процента от численности рабочей силы.

Александр Моор, подводя итоги заседания, отметил: «Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям».