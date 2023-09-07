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Назван необходимый доход, чтобы позволить себе ипотеку

В России вырос размер необходимого для обслуживания ипотеки дохода

Назван необходимый доход, чтобы позволить себе ипотеку
Фото: ru.freepik.com

В России вырос размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания ипотеки. По сравнению с январем к августу он увеличился на 9,8% и составил 100,4 тыс. рублей, следует из результатов исследования национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По оценке экспертов НБКИ, динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков обусловлена ростом ключевой ставки, а также увеличением стоимости жилья и среднего чека ипотечного кредита.

Самые высокие показатели рекомендованного семейного дохода в августе зафиксированы в Москве (189,7 тыс. руб.), Московской области (143,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (129,7 тыс. руб.), Ленинградской области (109,3 тыс. руб.) и Краснодарском крае (106,5 тыс. руб.).


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Сегодня в 17:42, просмотров: 84, комментариев: 0
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