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В аптеках стало меньше импортных лекарств

Ассортимент импортных лекарств сократился на пятую часть в аптеках

В аптеках стало меньше импортных лекарств
Фото: ru.freepik.com

Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился за год на 20,3%. Если в январе - июле 2022 года продавалось 7 700 иностранных препаратов, то спустя год - 6 400. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group пишет РБК. В исследовании учитывались данные около 45 000 аптек.

По информации DSM Group, ассортимент импортных лекарств сокращается как минимум с 2020 года. В 2019 году в аптеках продавались 8700 позиций, а год спустя – 8400. За прошедшие пять лет ассортимент уменьшился на 36%, уточнили аналитики.

По оценке аналитической компании RNC Pharma, сокращение импортного ассортимента за семь месяцев текущего года наиболее заметно в категории лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – с 570 годом до 550. При этом в группе лекарств для лечения онкологии, напротив, зафиксирован рост – с 233 до 264 позиций.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 44, комментариев: 0
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