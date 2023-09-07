Ассортимент импортных лекарств сократился на пятую часть в аптеках

Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился за год на 20,3%. Если в январе - июле 2022 года продавалось 7 700 иностранных препаратов, то спустя год - 6 400. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group пишет РБК. В исследовании учитывались данные около 45 000 аптек.

По информации DSM Group, ассортимент импортных лекарств сокращается как минимум с 2020 года. В 2019 году в аптеках продавались 8700 позиций, а год спустя – 8400. За прошедшие пять лет ассортимент уменьшился на 36%, уточнили аналитики.

По оценке аналитической компании RNC Pharma, сокращение импортного ассортимента за семь месяцев текущего года наиболее заметно в категории лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – с 570 годом до 550. При этом в группе лекарств для лечения онкологии, напротив, зафиксирован рост – с 233 до 264 позиций.