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Более тысячи пожилых жителей Тюменской области получают соцпакет долговременного ухода

​На проект долговременного ухода за пожилыми людьми в Тюменской области направлено 197 млн рублей

Более тысячи пожилых жителей Тюменской области получают соцпакет долговременного ухода
Фото: vk.com/dsr72

В Тюменской области реализуется пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Он начал действовать с 2020 года в рамках национального проекта «Демография».

Цель проекта – как можно раньше определить все возможности и ограничения гражданина, нуждающегося в посторонней помощи и уходе, и максимально долго сохранить привычное качество жизни.

Проект софинансируется из областного и федерального бюджета. По поручению Александра Моора из регионального бюджета в 2022 году выделено почти 186 млн рублей, в 2023 году – 197 млн рублей.

Количество участников проекта растет с каждым годом – с начала реализации увеличилось в 2,4 раза. Необходимый уход на дому и в стационарных условиях в настоящее время получают более одной тысячи человек.

«Социальный пакет долговременного ухода» с марта 2023 года внедрен во всех муниципалитетах Тюменской области. «Соцпакет» является гарантированным перечнем и объемом социальных услуг по уходу, предоставляемых пожилому человеку или инвалиду на дому. Им могут воспользоваться граждане пожилого возраста и инвалиды. Уход предоставляется бесплатно до 7 дней в неделю. Услуги социального пакета долговременного ухода подбираются индивидуально с учетом степени утраты способности к самообслуживанию.

По телефону горячей линии 8-800-550-27-27 можно подробнее узнать о системе долговременного ухода в Тюменской области, сообщить о людях, нуждающихся в уходе. Родственники могут получить профессиональную консультацию по вопросам организации ухода или записаться на обучение.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 93, комментариев: 0
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