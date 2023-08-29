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​Новое оборудование для реабилитации получила больница Тобольска

Больница Тобольска получила оборудования для восстановления пациентов после инсульта

​Новое оборудование для реабилитации получила больница Тобольска
Фото: admtyumen.ru

Новым реабилитационным оборудованием пополнилась тюменская областная больница города № 3 Тобольска – в отделении неврологии появился подвес с беговой дорожкой для вертикализации пациентов. Он предназначен для людей, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Реабилитологи подчеркивают, оборудование эффективно работает в процессе восстановления двигательных функций после инсульта. Оно используется для подъема и поддержания пациента при перемещении или проведении тренировки с регулировкой нагрузки на ноги.

Главный врач областной больницы № 3 Дмитрий Бойко объяснил: «Механотерапия – самое современное направление реабилитации, позволяющее добиваться биологической обратной связи. Методика регулирует мышечный тонус, ликвидирует болевой синдром, оптимизирует реакции к физической нагрузке и улучшает психоэмоциональное состояние пациента».

Пациент с помощью оборудования отрабатывает постановку ноги и стопы, перестаёт подволакивать ослабленную конечность и восстанавливает походку. В результате, постепенно вырабатывая стереотип ходьбы, он заново учится ходить. Один сеанс может занимать от 15 минут до получаса, в зависимости от состояния пациента. Реабилитацию на подвесе в больнице Тобольска проходят до пяти человек в день.

Отметим, что в Тюменской области большое внимание уделяется оборудованию медицинских учреждений современной техникой. «Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области», – отмечал ранее губернатор Александр Моор.


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Сегодня в 19:54, просмотров: 56, комментариев: 0
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