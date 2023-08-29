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Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора в Пыть-Яхе

Женщина из Пыть-Яха обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы пятерым работникам

Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора в Пыть-Яхе
Фото: ru.freepik.com

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере грузоперевозок. Женщина обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы пятерым работникам.

По версии следствия, обвиняемая из личной заинтересованности, обусловленной желанием создать видимость финансовой стабильности предприятия, представить себя грамотным и эффективным руководителем перед контрагентами, не выплачивала работникам расчет в связи с увольнением, включающий заработную плату и иные выплаты. Общая задолженность составила более 1,4 миллиона рублей.

В результате мер, принятых следователями, задолженность погашена в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 170, комментариев: 0
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