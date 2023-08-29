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Россиян в дурно пахнущей одежде не будут пускать на вокзал и в поезда

Россиянам запретят с сентября ездить в поездах в дурно пахнущей одежде

Россиян в дурно пахнущей одежде не будут пускать на вокзал и в поезда
Фото: ru.freepik.com

В России с сентября вводится запрет на посещение вокзалов и поездов в пачкающей или «имеющей зловонный запах» одежде. Об этом говорится в обновленных правилах ж/д перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтрансом.

«На инфраструктуре и в поездах не допускается: нахождение физических лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах, которая может загрязнить вагон и вещи других пассажиров», – цитируют документ «Ведомости».

Также, согласно обновленным правилам, в поездах и на вокзалах запрещается заниматься благотворительной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью без письменного разрешения перевозчика. Кроме того, вводится запрет на использование музыкальных инструментов и колонок.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 105, комментариев: 0
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