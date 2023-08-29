Редкая «голубая Луна» взойдет на небе в последний день лета

В августе этого года ожидается два полнолуния — достаточно редкое явление, которое называется «голубой Луной». Об этом сообщает Московский планетарий.

Обычно в каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Первое полнолуние прошло 1 августа 2023 года в 21:33. За вторым можно будет наблюдать совсем скоро — 31 августа в 04:37.

«Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года! Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут», — объясняют специалисты Московского планетария.

«Голубую Луну» можно наблюдать один раз в каждые два с половиной года. Явление происходит на фоне разницы в продолжительности лунного цикла и календарного месяца. В следующий раз можно будет увидеть «голубую Луну» только в мае 2026 года.