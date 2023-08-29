У половины россиян дома живет кошка, у каждого пятого - собака

У половины россиян (49,9%) дома живет хотя бы одна кошка, а у каждого пятого (20,5%) есть собака. Это следует из результатов исследования «Ромира», пишет РБК.

По сравнению с прошлыми годами количество владельцев кошек выросло: в 2000 году их было 46%, в 2013-м - 45%. Максимальное число «Ромир» зафиксировал в 2021 году — 50,4% респондентов.

Доля собачников по сравнению с прошлым годом снизилась на 5 п.п., но осталась выше показателей десятилетней давности: в 2013 году их было 14,8%, в 2014-м - 14,5%. Максимальное число собак у россиян социологи зафиксировали в 2000 году — 37%.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются беспородные кошки и собаки. Из породистых чаще всего заводят британских и сиамских кошек, а также йоркширских терьеров, немецких овчарок, той-терьеров, шпицев, такс и пекинесов.