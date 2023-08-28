В депздраве Югры назвали оптимальную для детей разного возраста продолжительность сна

Оптимальная продолжительность сна дошкольников и учащихся школ отличается, поделились в департаменте здравоохранения Югры со ссылкой на главного специалиста по медицинской профилактике ведомства Алексея Молостова.

«Ребенок, который отдыхает и спит достаточно, как правило, бодрее и счастливее своих не выспавшихся сверстников. В дошкольном возрасте дети должны спать не меньше 10 часов в сутки, дети школьного возраста и подростки — 8-9 часов», – уточнили в департаменте.

По словам Молостова, ежедневные прогулки на свежем воздухе также благотворно влияют на организм, поэтому гулять нужно в любую погоду, лучше всего — в парках или скверах.

Мужчина подчеркнул, что в вопросах соблюдения правил здорового образа жизни для ребенка главным примером и мотиватором являются его родители, поэтому, приучая детей к культуре ЗОЖ, следует начинать с себя.