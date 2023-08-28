В Госдуме обсудят возможность запрета электросамокатов в конкретных регионах

В Госдуму внесли законопроект, который позволит муниципалитетам запрещать использование прокатных электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Инициатива связана с увеличением случаев агрессивного вождения и отсутствием возможности у субъектов РФ регулировать использование данного вида транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты предлагают дополнить новыми положениями закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Таким образом, муниципалитеты смогут сами ограничивать скорость передвижения на прокатных электросамокатах или же вовсе запретить их.