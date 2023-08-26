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Путевки в Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы стали дешевле на треть

На три популярных туристических направления подешевели путевки

Путевки в Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы стали дешевле на треть
Фото: ru.freepik.com

Туры в Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы подешевели на 30%. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Романа Гареева.

По его словам, сейчас недельный отдых в четырехзвездочном отеле на Мальдивах, включая завтрак и перелет, будет стоить от 250 тысяч рублей. Слетать в ОАЭ в первые два месяца осени обойдется в 90 тысяч. А вот 11-дневное путешествие в Таиланд на двоих с отдыхом в трехзвездочной гостинице составит 109 тысяч.

При этом два популярных туристических направления подорожали. Рост стоимости путевок в Турцию и Египет связывают с увеличения цены на услуги и волатильности курса валют.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 90, комментариев: 0
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