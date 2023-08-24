Каждый второй инвалид, обратившийся в тюменскую службу занятости, нашел работу

Служба занятости населения Тюменской области помогает найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. С начала текущего года специалисты службы трудоустроили порядка 60 процентов инвалидов, обратившихся за содействием, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В кадровом центре «Работа России» Тобольска рассказали о братьях Эдуарде и Романе, которые после получения дипломов о среднем профессиональном образовании обратились в службу занятости. Молодые люди, несмотря на ограничения по состоянию здоровья, стремятся вести активный образ жизни.

Начальник кадрового центра «Работа России» Тобольска Венера Шкилева выразила уверенность в их успешном будущем: «Братьев воспитывала бабушка, которая вложила в них всю душу. Теперь, когда братья начинают свой трудовой путь, они хотят поменяться местами и помогать ей. Глядя на их желание работать, понимаешь, что у братьев большие перспективы. Я уверена, что в будущем они повысят квалификацию».

В службе занятости были проведены тщательный анализ вакансий и первичное собеседование. Из нескольких предложенных профессий братья выбрали работу бетонщиками. После успешного собеседования братья приступили к работе бетонщиками второго разряда в филиале АО «Мостострой 11» – «ТФ Мостоотряд 87». Несмотря на отсутствие у ребят опыта работы, их желание учиться, развиваться и повышать уровень своей профессиональной подготовки впечатлили работодателя.