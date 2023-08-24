Молодой человек из Радужного хотел заказать эскорт, но был обманут на 18 500 рублей

В Радужном молодой человек хотел заказать услуги эскорта и в сети Интернет зашел на специальный сайт. После чего ему поступил звонок от неизвестного, который представился «Седым» и пояснил, что для получения услуги необходимо перевести на его счет денежные средства в сумме 18 500 рублей, при этом последний пояснил, что данная сумма является страховкой. Когда югорчанин перевел денежные средства, «Седой» перестал выходить на связь.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.