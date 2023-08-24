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Мошенник обокрал молодого человека из Радужного на 18 500 рублей

Молодой человек из Радужного хотел заказать эскорт, но был обманут на 18 500 рублей

Мошенник обокрал молодого человека из Радужного на 18 500 рублей
Фото: ru.freepik.com

В Радужном молодой человек хотел заказать услуги эскорта и в сети Интернет зашел на специальный сайт. После чего ему поступил звонок от неизвестного, который представился «Седым» и пояснил, что для получения услуги необходимо перевести на его счет денежные средства в сумме 18 500 рублей, при этом последний пояснил, что данная сумма является страховкой. Когда югорчанин перевел денежные средства, «Седой» перестал выходить на связь.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 120, комментариев: 0
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