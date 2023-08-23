На пешеходной улице Тюмени состоялся праздник «Ремесленные ряды»

Праздник «Ремесленные ряды» состоялся 20 августа на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. На нем были представлены как традиционные для региона, так и современные ремесла.

Как говорят организаторы праздника, «Ремесленные ряды» – не просто ярмарка или выставка мастеров, это живое действие, где каждый мастер предлагает гостям принять непосредственное участие в мастер-классе или мастер-показе, снять фото на память в фотозоне или послушать мини-лекцию о ремесле.

Творческий праздник является одним из этапов реализации проекта «Программа развития ремесленничества "Здесь"». Проект высоко оценили эксперты конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года. Его реализует АНО «Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбиэм"» при финансовой поддержке гранта губернатора Тюменской области с софинансированием Фонда президентских грантов в 2023 году.

Организаторам удалось собрать на одной площадке уникальных и самобытных мастеров. Сопровождением праздника стал концерт музыкантов Тюменской области, которые представляли культуру разных народов, населяющих регион.

Каждый, кто оказался в этот день на пешеходной улице Дзержинского, проникся домашней и уютной атмосферой праздника. Все гости получили возможность прикоснуться к творчеству местных мастеров, увидеть процесс создания работ и попробовать себя в ремесле.