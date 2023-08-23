В Тюмени заключено важнейшее соглашение для строительства межуниверситетского кампуса

Концессионное соглашение о строительстве межуниверситетского кампуса в Тюмени было заключено между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Оно стало самым крупным с финансовой точки зрения и самым сложным с юридической стороны соглашением в истории региона, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Церемония подписания документа состоялась на X Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирскев присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Кампус объединит студентов и преподавателей пяти тюменских вузов: Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского государственного института культуры. Исследовательская работа здесь будет вестись по трем основным специализациям – «Энергетическая безопасность», «Безопасность живых систем» и «Технологический инжиниринг».

Доля регионального бюджета в строительстве кампуса составит порядка 11–12 процентов. На 50 процентов строительство будет финансироваться за счет федерального гранта, около 40 процентов составят средства инвесторов. Все работы планируют завершить к 2028 году.

«Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Важно на этапе создания совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности мы сконцентрируемся. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура», – подчеркнул Александр Моор.