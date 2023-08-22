В Югре проводят работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

В преддверии нового учебного года автоинспекторы ХМАО проверяют соответствие образовательных организаций нормам дорожной безопасности, сообщает Госавтоинспекция Югры.

Ежегодно, в преддверии 1 сентября все школы проходят проверку, где члены комиссии в составе госавтоинспекторов оценивают уровень профилактической работы учебных заведений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Особое внимание уделяется проверке организации дорожного движения и эксплуатационного состояния дорог вблизи образовательных организаций, а также наличие уголков, классов по безопасности дорожного движения, необходимой документации, в том числе, актуализированных паспортов дорожной безопасности и схем безопасного подхода к школе.