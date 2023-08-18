16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4047   EUR  101,4802  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

​Дороги к санаториям Тюменской области приводят в порядок

В Тюменской области ремонтируют дороги к санаториям

​Дороги к санаториям Тюменской области приводят в порядок
Фото: gus.admtyumen.ru

В Тюменской области ремонтируют дорогие, ведущие к санаториям Работа ведется в рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом сезоне отремонтированы участки региональной дороги Тюмень-Криводанова, которая идёт к санаторию «Красная гвоздника». Лечебная база учреждения основана на использовании природных минеральных вод. Подрядная организация обновила два участка дороги общей протяжённостью 6,75 км. Более пяти километров покрытия отремонтированы на Обходе г. Тюмени. Дорожные службы заменили верхние слои асфальтобетона на изношенных участках в районе Салаирского тракта. На нём располагается детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», который занимается медицинской реабилитацией детей с заболеваниями нервной системы», – рассказали в Главном управлении строительства региона.

Всего в 2023 году в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 140 участков дорог протяжённостью 203 км.

В России за четыре года в России в нормативное состояние привели свыше 70 участков улично-дорожной сети и региональных трасс, ведущих к санаториям. Их общая протяженность составляет почти 500 км.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:41, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​К системе «Безопасный город» в Тюменской области подключат новостройки 518
  2. ​Тюменским школьникам доступны дополнительные возможности получения ИТ-образования 512
  3. ​Интерес производителей Тюменской области к зарубежным рынкам растет 498
  4. ​Власти и бизнес Тюменской области встретились в Конторе пароходства 472
  5. В Сургуте 19-летний водитель без прав учинил ДТП с тремя пострадавшими 462
  6. В Ханты-Мансийске ищут «супербабушек» 392
  7. В прошлом году среднестатистический югорчанин произвел чуть больше 250 кг мусора 381
  8. ​Непаханое поле 371
  9. В ХМАО владельцы общепита заработали до 20,8 млрд рублей за полгода 352
  10. «Барсова гора» в Сургутском районе пополнится новыми локациями 332
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 11910
  2. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 2174
  3. Это взлом и провокация 2071
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 1921
  5. ​Идите и обрящете 1908
  6. Сургутян зовут на экскурсии по территории бывшего поселка Черный Мыс 1613
  7. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 1574
  8. Строительство нового моста через Обь могут завершить в 2025 году 1547
  9. В Сургуте готовят площадку под матчи ВХЛ 1520
  10. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 1509
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84097
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 11910
  3. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 5260
  4. Полвека назад в Сургуте… 4848
  5. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4491
  6. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 4420
  7. Геологический десант в Локосово 4129
  8. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4021
  9. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4014
  10. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 3716

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика