В Тюменской области ремонтируют дороги к санаториям

В Тюменской области ремонтируют дорогие, ведущие к санаториям Работа ведется в рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом сезоне отремонтированы участки региональной дороги Тюмень-Криводанова, которая идёт к санаторию «Красная гвоздника». Лечебная база учреждения основана на использовании природных минеральных вод. Подрядная организация обновила два участка дороги общей протяжённостью 6,75 км. Более пяти километров покрытия отремонтированы на Обходе г. Тюмени. Дорожные службы заменили верхние слои асфальтобетона на изношенных участках в районе Салаирского тракта. На нём располагается детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», который занимается медицинской реабилитацией детей с заболеваниями нервной системы», – рассказали в Главном управлении строительства региона.

Всего в 2023 году в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 140 участков дорог протяжённостью 203 км.

В России за четыре года в России в нормативное состояние привели свыше 70 участков улично-дорожной сети и региональных трасс, ведущих к санаториям. Их общая протяженность составляет почти 500 км.