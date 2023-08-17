Школьники Тюменской области могут прокачать ИТ-компетенции бесплатно и онлайн

В новом учебном году школьники Тюменской области продолжат обучение в Яндекс Лицее. Проект реализуется в регионе уже шесть лет. Учащиеся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей изучают Python и погружаются в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея, а в регионе их уже несколько сотен, обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных.

Набор в Яндекс Лицей стартовал 14 августа. Желающие поступить на обучение проходят несколько этапов: регистрация на сайте, онлайн-тестирование (с 14 августа по 11 сентября), собеседование с преподавателем проекта (с 15 по 24 сентября). Обучение бесплатное.

«В Тюменской области пять классов Яндекс Лицея открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Площадками для набора школьников первого года обучения станут МАОУ СОШ № 68 и МАОУ СОШ № 40. Обращаем внимание, что для прохождения отбора требуются базовые знания программирования. На сайте Яндекс Лицея можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Итоги отбора будут подведены не ранее 3 октября», – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области действуют уникальные меры поддержки ИТ-сферы. Губернатор Александр Моор ранее заявлял о востребованности ИТ-кадров в регионе.